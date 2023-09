La nuova coppia titolare in difesa è costata al Napoli appena 5mln

Come evidenziato dall'edizione odierna del quotidiano Repubblica, sono già 6 i gol subiti in 5 gare da Meret

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Come evidenziato dall'edizione odierna del quotidiano Repubblica, sono già 6 i gol subiti in 5 gare da Meret, mal protetto da un reparto arretrato che ha perso solidità senza Kim. A Braga al centro della difesa (con Rrahmani ko) c’erano Ostigard e Juan Jesus: costati al Napoli 5 milioni in due