La nuova identità del Napoli di Conte: ha la faccia cattiva di chi vuole azzannare tutto

"Il Napoli di Conte ha una sua identità, pure una sua espressione, ha la faccia "cattiva" di chi vuole azzannare tutto ciò che ha a disposizione". Questa l'analisi presente sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che evidenzia il nuovo volto del Napoli di Conte in questa stagione.

"Ha il desiderio, quasi la ferocia, di chi non intende sprecare nulla, prendersi la partita, orientarla, se possibile dominarla, nelle due fasi. E se capita che ci sia un finale un po’ così, sotto tono, c’è quella voce che si alza discretamente dalla panchina, per far rumore ma neanche poi tanto, perché certe cose meglio eventualmente dirsele in privato".