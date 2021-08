La nuova posizione di Zielinski non facilita Osimhen: il dubbio sul 4-3-3

Contro l'Ascoli in amichevole Luciano Spalletti ha cambiato modulo ed è passato al 4-3-3. Com'è andata? Un bilancio viene fatto da La Gazzetta dello Sport: "Le anticipazioni della vigilia sono state confermate dallo stesso tecnico che ha schierato il 4-3-3 per ovviare all’assenza dell’unico mediano vero, Diego Demme, fermo per infortunio. Né Lobotka né Fabian Ruiz, è parso di capire, soddisfano l’allenatore in quella posizione. E allora Zielinski è stato arretrato sulla linea di centrocampo dove, però, la manovra è stata molto macchinosa, la ripartenza di Osimhen spesso non è stata assistita nelle verticalizzazioni, se non un paio di volte nel secondo tempo".