La probabile della Gazzetta - Out Mertens e Zielinski, Koulibaly ancora a riposo

Che Napoli contro il Cagliari? Rino Gattuso dovrà valutare le condizioni dei suoi, soprattutto quelle di Insigne e Koulibaly rimasti a riposto contro l’Inter. Possibile che l’attaccante venga schierato dal primo minuto, mentre il difensore potrebbe essere preservato per gli impegni futuri. Queste le possibili scelte del tecnico in vista della trasferta in terra sarda, con Milik che ritorna dal primo minuto al posto di Mertens, così come Allan in mediana.

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Allan, Demme, Fabian, Callejon, Insigne, Milik.