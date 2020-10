La probabile della Gazzetta - C'è Bakayoko, Lozano cambia fascia. Hysaj verso la conferma

Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sarà il 4-2-3-1 il modulo adottato da Rino Gattuso per la sfida all’Atalanta. Per la rosea tra i pali ci sarà Ospina, con Di Lorenzo e Hysaj sugli esterni e la coppia Manolas-Koulibaly al centro. Fabiàn ed il nuovo acquisto Bakayoko agiranno in mediana, con Osimhen centravanti ad aprire spazi per il terzetto Politano (a destra) Mertens e Lozano nel ruolo di vice Insigne.