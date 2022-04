La probabile della Gazzetta - Conferma per Mertens, Meret di nuovo out

Queste le indicazioni della Gazzetta dello Sport sulla probabile formazione del Napoli in vista del match col Sassuolo

© foto di www.imagephotoagency.it

Conferma per il tandem Mertens-Osimhen per la sfida al Sassuolo. Queste le indicazioni della Gazzetta dello Sport sulla probabile formazione del Napoli in vista del match col Sassuolo. Per la rosea tra i pali tornerà Ospina, con difesa composta da Zanoli, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui.

In mediana Anguissa e Fabiàn, con il terzetto Lozano, Mertens e Insigne alle spalle di Osimhen.