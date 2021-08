La probabile formazione della Gazzetta: c'è Elmas a centrocampo

Ci sono Elmas e Manolas nelle probabili formazioni proposte quest'oggi dalla Gazzetta dello Sport. Il macedone è in ballottaggio con Fabian Ruiz per far parte del terzetto con Lobotka e Zielinski. In difesa Manolas dovrebbe essere confermato nonostante i rumors di mercato. Nessun dubbio, invece, sulla presenza di Meret tra i pali.