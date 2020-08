La probabile formazione di Tuttosport: out Lobotka, risolto il ballottaggio in difesa

Quale formazione sceglierà Rino Gattuso per la sfida decisiva del Camp Nou? L'edizione odierna di Tuttosport racconta di un Rino Gattuso che pare avere le idee già chiare e avrebbe scelto le riserve. In porta Ospina e non Meret, mentre in difesa Manolas vincerà il ballottaggio con Maksimovic. In mediana out Lobotka, al quale sarà preferito Demme. Per l'attacco è ovviamente in dubbio Insigne: se non dovesse recuperare la mossa a sorpresa potrebbe essere Politano sulla sinistra.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne/Politano