La Rai costretta a cambiare le date di Sanremo per... la Coppa Italia

Il Secolo XIX e La Stampa spiegano che le partite in questione mettevano a serio rischio l'audience del Festival.

La Rai ha dovuto cambiare le date previste per la prossima edizione del Festival di Sanremo. Il motivo? La Coppa Italia. A riportarlo è Open, che spiega come per la prima edizione sotto la direzione di Carlo Conti l'emittente abbia preferito evitare rischi, come quello di dover andare in onda mentre fra i canali della concorrenza di Mediaset vengono trasmessi i quarti di finale della Coppa Italia.

Il Secolo XIX e La Stampa spiegano che le partite in questione mettevano a serio rischio l'audience del Festival, che dopo l'addio di Amadeus già sarà messo sotto esame. Quindi le nuove date per il festival non saranno più quelle dal 4 all'8 febbraio, ma quelle dall'11 al 15 dello stesso mese.

Già negli scorsi giorni infatti, l'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, aveva protestato contro la decisione della Lega Calcio in merito alle date per le suddette partite, visto che le date per il Festival erano già note da tempo. Secondo La Stampa, la Rai avrebbe commissionato ai propri esperti l’analisi dell’impatto sui dati di ascolto in caso di concomitanza tra il Festival e le partite ed i risultati non sarebbero stati affatto confortanti: le simulazioni avevano evidenziato un possibile contraccolpo forte, indipendentemente dalle squadre in questione.