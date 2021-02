La squadra è tutta con Gattuso: spunta una richiesta in vista del Benevento

Sebbene la sua posizione sia in discussione, Rino Gattuso può contare sul supporto della squadra, tutta con lui in questo periodo complicato. Secondo Tuttosport, l'allenatore azzurro ha chiesto ai calciatori di stringere i denti in questo tour de force, avendo come obiettivo il quarto posto e il quarto successo consecutivo in casa senza prendere gol (dopo Juventus, Parma e Fiorentina), cosa che non accade da marzo 2011.