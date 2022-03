La statistica che spiega perché quella di Di Lorenzo sarà assenza pesantissima

Peserà l'assenza di Di Lorenzo contro l'Atalanta. Il Napoli non ha perso solo un terzino ma anche un palleggiatore in più

Peserà l'assenza di Di Lorenzo contro l'Atalanta. Il Napoli non ha perso solo un terzino ma anche un palleggiatore in più. C'è una statistica che esalta le sue doti, la ricorda La Gazzetta dello Sport: "Se Spalletti conta di recuperare qualcuno, peserà in fase di costruzione l’assenza di Giovanni Di Lorenzo. Il terzino destro è fra i giocatori della Serie A che hanno il più alto numero di passaggi positivi nella metà campo avversario. Una mancanza difficile da sopperire per caratteristiche, con gli altri in mediana".