La svolta di Lobotka: numeri evidenziano una differenza clamorosa

Il salto di qualità di Lobotka in questa stagione è stato impressionante, soprattutto considerate le difficoltà avute nel suo primo periodo napoletano. Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "E così Lobo, come lo hanno soprannominato in Spagna (il lupo) ha cominciato ad addentare la sua opportunità.

I numeri evidenziano una differenza quasi clamorosa fra il suo primo anno e mezzo in azzurro e questa prima parte della stagione. In questo campionato ha 10 presenze da titolare, quando ne aveva collezionato solo 9 in precedenza. E che sia al centro del gioco di Spalletti lo dimostrano tutte le medie elevatesi: passaggi riusciti, palloni giocati. E soprattutto i palloni recuperati (da 5,7 a 8,2 a partita) e le occasioni create che si sono raddoppiate (da 0,6 a 1,1). Da marginale è diventato centrale e questo ha aumentato l’autostima del ragazzo che oggi è un punto di riferimento.