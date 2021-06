Lazio, Sarri prova ad anticipare il Napoli per Basic: fissate le cifre dell'operazione

Avanza Toma Basic per il centrocampo della Lazio, il centrocampista accostato al Napoli da diverse settimane. Come scrive La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina la Lazio è in stretto contatto con il Bordeaux ed è vicinissima all'acquisto del jolly di centrocampo.

Operazione da circa 10 milioni, mentre per il giocatore è pronto un ingaggio da 1,5 milioni a stagione. L'affare potrebbe chiudersi già questa settimana.