Le big faticano a Como, ma il Napoli fuori casa è da Scudetto: media-punti pazzesca

vedi letture

Sfida all'ora di pranzo domani per il Napoli. La squadra di Antonio Conte scenderà in campo al "Sinigaglia" di Como per affrontare i lariani di Cesc Fabregas. Una sfida insidiosa contro una squadra costruita con grandi ambizioni dalla proprietà e che ha reso difficile la vita a tutte le big. I partenopei dal canto loro, che conosceranno già il risultato dell'Inter impegnata stasera contro il Genoa, cercheranno di portare a casa l'intera posta in palio per mantenere la vetta della classifica e invariato il distacco dai nerazzurri allenati da Simone Inzaghi.

Un solo ko in trasferta

E proprio fuori casa il cammino degli azzurri è molto improntate. Come analizza l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, lontano dal “Maradona”, la squadra di Conte ha perso soltanto alla prima giornata in quel di Verona. Da quel passo falso, 3-0 il punteggio per gli scaligeri, il Napoli ha tenuto un passo da scudetto con otto vittorie e quattro pareggi in 13 giornate giocate fuori casa.

Media punti scudetto

Un passo da scudetto se andiamo ad analizzare le medie punti ottenute in trasferta dalle squadre allenate da Conte che hanno vinto il campionato al termine della stagione. Si parte dalla Juventus 2011-2012 con una media punti da 2,05 così come l’Inter del 2020-2021. Superiori invece le medie punti dei bianconeri 2012-2013 e 2013-2014, rispettivamente 2,21 e 2,37. La media punti del Napoli attuale è di 2,15.