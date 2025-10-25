Le contraddizioni di Conte, Corbo: "Acquisti scelti da lui e l'anno scorso furono di più"

Ssu Repubblica il giornalista Antonio Corbo sottolinea "il silenzio che accompagna il Napoli più scassato alla prima sfida scudetto". È successo però qualcosa di importante: "De Laurentiis che si immagina furibondo dopo il disastro tecnico e la reazione dell’allenatore in tv, è finalmente intervenuto. Con calma ha guidato la barca sfondata in un porto sicuro. Ha detto quello che doveva dire un presidente. Far capire che Conte ha la sua massima fiducia. I megafoni del club rilanciano che “allenatore e presidente sono la stessa cosa".

Sulle contraddizioni di Conte: "Due almeno. La difficoltà di inserire subito i nove acquisti. Ma li ha presi lui, magari con il giovane direttore sportivo Manna, alla cassa è solo passato De Laurentiis. Sul numero poi si osserva che ne arrivarono di più l’anno scorso. Otto in estate. E quattro a gennaio. Dodici. Oggi tranne Hojlund in positivo, si ricordano più le cessioni generose (Simeone e Raspadori) che acquisti illuminati. Ci si mettono poi gli infortuni a catena in una squadra stressata dalla primavera scorsa. Ma il mercato non può essere l’alibi di un percorso così accidentato".