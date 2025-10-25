Le contraddizioni di Conte, Corbo: "Acquisti scelti da lui e l'anno scorso furono di più"
Ssu Repubblica il giornalista Antonio Corbo sottolinea "il silenzio che accompagna il Napoli più scassato alla prima sfida scudetto". È successo però qualcosa di importante: "De Laurentiis che si immagina furibondo dopo il disastro tecnico e la reazione dell’allenatore in tv, è finalmente intervenuto. Con calma ha guidato la barca sfondata in un porto sicuro. Ha detto quello che doveva dire un presidente. Far capire che Conte ha la sua massima fiducia. I megafoni del club rilanciano che “allenatore e presidente sono la stessa cosa".
Sulle contraddizioni di Conte: "Due almeno. La difficoltà di inserire subito i nove acquisti. Ma li ha presi lui, magari con il giovane direttore sportivo Manna, alla cassa è solo passato De Laurentiis. Sul numero poi si osserva che ne arrivarono di più l’anno scorso. Otto in estate. E quattro a gennaio. Dodici. Oggi tranne Hojlund in positivo, si ricordano più le cessioni generose (Simeone e Raspadori) che acquisti illuminati. Ci si mettono poi gli infortuni a catena in una squadra stressata dalla primavera scorsa. Ma il mercato non può essere l’alibi di un percorso così accidentato".
