Le pagelle di Conte dopo Cagliari-Napoli: i quotidiani promuovono il tecnico

vedi letture

I quotidiani nazionali valutano Antonio Conte con voti compresi tra 6 e 7 dopo la quarta vittoria consecutiva degli azzurri.

Voto 6: Gazzetta dello Sport ed il pragmatismo: "Missione compiuta"

La Gazzetta dello Sport ferma il voto a 6: per il bel gioco c'è tempo, quello che contava erano i tre punti per restare agganciati e fare pressione in cima alla classifica. Obiettivo centrato, niente di più. Una valutazione asciutta, che riflette l'approccio pragmatico dell'intera prestazione azzurra a Cagliari: non una dimostrazione di calcio spettacolare, ma una squadra che sa cosa vuole e lo porta a casa.

Voto 6,5: promosso per Mattino, Repubblica, Corriere dello Sport e Tuttosport

La maggioranza dei quotidiani si assesta sul 6,5, con sfumature diverse. Il Mattino apprezza la gestione dei Fab 4 e la solidità della squadra, che non si disunisce mai anche nei momenti complicati, ma punta il dito sul doppio play a centrocampo — soluzione da rivedere quando le gambe torneranno a girare — e sulle occasioni sciupate per chiudere la gara prima. Repubblica sottolinea il valore della settimana intera di lavoro: quarta vittoria consecutiva, il Napoli torna a volare. Il Corriere dello Sport evidenzia il primo clean sheet dopo undici partite e la scelta coraggiosa di schierare McTominay e De Bruyne sulla trequarti, pur lamentando poca cattiveria nell'ultimo terzo di campo. Tuttosport premia invece la capacità di Conte di gestire un periodo difficile, pieno di infortuni, con i rientri che ora possono alzare il livello.

Conte voto 7: il Corriere della Sera è il più generoso

Il voto più alto arriva dal Corriere della Sera, che assegna un 7 pieno a Conte. Una valutazione che tiene conto del quadro complessivo: il Napoli chiude la giornata al secondo posto in classifica, a sei punti dalla vetta, proprio alla vigilia dell'ultima sosta stagionale. Un risultato che, alla luce delle difficoltà delle settimane precedenti, va oltre le aspettative. Il verdetto della stampa, nel complesso, restituisce l'immagine di un allenatore che sa vincere anche quando la squadra non gira al meglio — e che con il gruppo al completo potrebbe diventare ancora più pericoloso.