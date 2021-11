Le pagelle di Mertens: gol da cineteca, ma poi un erroraccio nel finale

Un gol da cinetica che ha rimesso il Napoli in partita e una colossale occasione fallita in pieno recupero. Dries Mertens ha cambiato il volto al Napoli, anche se l'errore nel finale pesa tantissimo. Per La Gazzetta dello Sport la prestazione di Ciro vale 6,5 in pagella: "L'eroe del match, se avesse girato in rete il 3-3 su bell'idea di Anguissa, ma lo spara alto. Comunque è lui che cambiato la partita con un gran gol e tante iniziative frizzanti. È il momento di dargli più spazio".

Stesso voto sul Corriere dello Sport: "Riapre la gara con una prodezza delle sue: è il gol numero 103 in Serie A e ora è il miglior marcatore azzurro in campionato. Suo l’erroraccio finale al volo che costa al Napoli il pareggio: doveva inquadrare lo specchio".

Voto 6,5 anche sul Corriere della Sera: "Riapre la partita con un gran gol, un pezzo di classe calibrato e non usuale. L'opera è a metà perché spara in cielo il tiro a botta sicura del pareggio". Stesso voto nelle pagelle targate TMW: "Il suo gol è spettacolare, una perla, un destro stupendo dal limite. Nel finale spreca però la grossa occasione del pari con un destro al volo alto".

