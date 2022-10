Le pagelle di Mourinho: "Zero tiri in porta, il pullman stile Barça non funziona"

Il ko della Roma contro il Napoli è caratterizzato da una grave sterilità offensiva e per questo anche José Mourinho finisce sul banco degli imputati

Il ko della Roma contro il Napoli è caratterizzato da una grave sterilità offensiva e per questo anche José Mourinho finisce sul banco degli imputati. La Gazzetta dello Sport riporta un dato: "La Roma non concludeva con zero tiri nello specchio dal 13 dicembre 2015, sempre contro il Napoli" e poi aggiunge: "La fotografia di una squadra che concede poco, ma crea quasi nulla". Il Corriere dello Sport lo applaude per le coperture perché "non ne sbaglia una" ma poi aggiunge che "rimpiange Dybala e Wijnaldum" perché avrebbero garantito scatti e strappi verso un'area apparsa "troppo lontana". Tuttosport lo critica scrivendo: "Gli zero tiri in porta sono un dato severo, che in certi big match paghi caro". Anche il Il Messaggero lo valuta con un 5 in pagella: "Imposta, quasi costretto dalle assenze, una partita molto difensiva, senza dover evocare il pullman di Barcellona. Missione non riuscita".

I voti

TMW: 5,5

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Il Messaggero: 5

Vocegiallorossa: 5,5