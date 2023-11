Le prime mosse tattiche di Mazzarri: la novità per Kvara e Politano

Li evidenzia l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Primi accorgimenti tattici di Walter Mazzarri sul Napoli visti già nella trasferta di Bergamo contro l'Atalanta. Li evidenzia l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Tra l’altro Mazzarri ha già fatto capire di avere in mente alcuni accorgimenti tattici per mettere le proprie stelle nella maniera più comoda di colpire. Un esempio: Kvara e Politano che cominciano ad accentrarsi e incrociarsi per non rischiare di essere sempre raddoppiati sulle fasce. Per rendere il Napoli sempre più imprevedibile".