Le sei ragioni per cui Spalletti è già candidato forte al premio di allenatore del mese

© foto di www.imagephotoagency.it

"Se ad agosto il premio come miglior allenatore del mese è andato a Mourinho per settembre la candidatura di Luciano Spalletti già oggi è forte, molto forte". Scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport in un elogio a Luciano Spalletti, autore di una grande partenza anche in questa stagione col suo Napoli: "Per sei ragioni fondamentali. La prima: ha fatto impazzire il “Maradona” con l’incredibile 4-1 sul Liverpool, restituendo un po’ di orgoglio e di fiducia anche a tutto il calcio italiano. La seconda: fra le squadre impegnate nelle tre coppe, il Napoli è l’unica a mantenere, almeno nei risultati, un minimo di continuità, come non ci stanno riuscendo Inter, Roma, Lazio, Juve e solo in parte Milan. La terza: dopo aver vissuto una notte trionfale per il 4-1 sul Liverpool di Klopp non era facile rimettere la testa a posto per una partita di campionato contro lo Spezia e invece, pur faticando, anche grazie alle scelte del suo allenatore il Napoli ha vinto. La quarta: dopo sei giornate è in testa alla classifica insieme all’Atalanta (che non ha le coppe) e al Milan (che è rimasto più o meno lo stesso dell’anno scorso), col miglior attacco. La quinta: con Spalletti in panchina, De Laurentiis ha diminuito di quasi il trenta per cento il monte ingaggi senza che la squadra diminuisse il suo rendimento, anzi. La sesta e ultima ragione è quella che indica il punto più alto del suo lavoro: la rapidità della ricostruzione di una grande squadra".