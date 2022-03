Lega Serie A, oggi nuova assemblea per il presidente: ADL ha una preferenza

Prosegue l’attesa per l’elezione del nuovo presidente di Lega Serie A, dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino

Prosegue l’attesa per l’elezione del nuovo presidente di Lega Serie A, dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino. Rispetto ai quattro candidati finora ipotizzati, si è defilato Carlo Bonomi, che ha spiegato di giudicare inopportuna la possibilità di lasciare il ruolo di numero uno di Confindustria in un momento così delicato dal punto di vista geopolitico. Degli altri tre, scrive Repubblica, l’unico che a oggi abbia concrete possibilità di essere eletto è Lorenzo Casini, 46enne capo di gabinetto del Mibact, mentre calano le chance di Mauro Masi e Lorenzo Bini Smaghi.

Lotito in pressing. Casini, braccio destro di Franceschini che però nel calcio non ha un vero e proprio pedigree, è sponsorizzato da Claudio Lotito. Il presidente della Lazio, scrive il quotidiano, può contare sul sostegno di otto club: oltre ai biancocelesti, si tratta di Napoli, Fiorentina, Verona, Atalanta, Udinese, Empoli e Sampdoria. Per essere eletti servono undici preferenze, quello che potrebbe spostare tutto è il voto della Juventus.