Lettura errata e rischio Rrahmani: Spalletti bocciato nelle pagelle dei quotidiani

© foto di www.imagephotoagency.it

Spalletti perde altri punti in casa e le valutazioni sono quasi tutte insufficienti. La Gazzetta dello Sport racconta di una squadra che "non è stata lucida nei momenti cruciali della sfida" e per quanto riguarda l'allenatore "non convince l'assetto iniziale, specie in mezzo al campo". Il Corriere dello Sport è molto critico scrivendo che "il 4-2-3-1 lo tradisce, si ritrova in inferiorità numerica in mezzo al campo e ci rimane" e poi aggiunge "perplessità tattiche che alimentano i rimpianti".

Tuttosport invece racconta così la sfida del tecnico: "Non riesce a uscire dal pressing della Fiorentina, forse sbaglia la scelta di Rrahmani". Il Mattino lo boccia con un 4,5 e scrive: "È la settimana giusta per finire sulla croce: consegna il centrocampo a Italiano, con Zielinski e Fabian imbarazzanti. Mertens viene gettato nella mischia troppo tardi dopo aver concesso eccessivo coraggio alla Fiorentina".

Infine la valutazione di TMW: "La Fiorentina è la sua bestia nera in questa stagione al Maradona. Prima i 5 gol in Coppa Italia, poi i 3 di oggi. Si ferma la corsa scudetto del suo Napoli e i cambi azzeccati non sono bastati a evitare la sconfitta".

I voti

TMW: 5,5

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5,5

Il Mattino: 4,5