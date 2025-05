Cds - Il Napoli non vuole giocare col Cagliari in anticipo: è già polemica

Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, lunedì il consiglio di Lega deciderà le date dell’ultimo turno. Se lo scudetto non venisse assegnato domenica, l’unica possibilità per evitare l’eventuale spareggio a ridosso della finale di Champions (31/05) sarà anticipare le gare della 38ª che coinvolgono Napoli e Inter a giovedì 22, così da mantenere uno slot libero il 25.

Lo spareggio si dovrebbe giocare a San Siro, ma per ragioni di ordine pubblico sarebbe stato allertato l’Olimpico. Se il Cagliari all’ultima (da Conte) non fosse salvo, andrebbe al 22 anche il “blocco salvezza”. Il Napoli non vuole l’anticipo, l’Inter ovviamente sì. È già polemica.