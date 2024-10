Lobotka, che masterclass: numeri super col Como, così ha fatto impazzire Fabregas

Stanislav Lobotka è stato senza dubbio tra i migliori in campo nel match tra Napoli e Como venerdì sera. Una masterclass, scrive il Corriere dello Sport: "La partita con il Como è stata una masterclass, un esempio di onnipotenza. Ha fatto tutto, Lobo: ha difeso, attaccato, verticalizzato, allargato il gioco. Ha giocato per 89 minuti, toccando la palla 49 volte, vincendo tackle e tutti i duelli (7 su 7), ottenendo una percentuale altissima di passaggi riusciti, 35 su 39 tentati.

Numeri che sono freddi e visibili a tutti, ma il calcio è pure sentimento e sensazioni, da far scattare tutti in piedi i 50mila presenti al Maradona venerdì sera e, come detto, pure Fabregas".