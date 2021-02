Lobotka non convince i quotidiani: "Tocca molti palloni, ma in modo elementare. Ha perso una chance"

Gara da dimenticare per Lobotka contro il Granada. Voti bassi e tanti dubbi sulle sue qualità e, in generale, sul suo acquisto. Voto 5 per il Corriere della Sera e per La Gazzetta dello Sport, che scrive: "Tocca molti palloni, ma ne sbaglia altrettanti, talvolta anche in uscita. Deludente".

Voto 5 per il Corriere dello Sport: "Tocca un discreto numero di palloni, 74, ma è scolastico e a tratti elementare nella giocata: non riesce mai ad alzare il ritmo della squadra e anzi si adegua a tema".