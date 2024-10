Lobotka non preoccupa troppo: Conte ha cerchiato la data per riaverlo a disposizione

Come sta Stanislav Lobotka? Il centrocampista slovacco nel corso del match tra la sua nazionale e l'Azerbaigian ha riportato un infortunio. Gli esami svolti ieri hanno charito come si tratti di una distrazione di primo grado del semitendinoso sinistro. Nulla di eccessivamente grave, scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Contro l'Empoli sicuramente l'ex Celta Vigo non ci sarà. E probabilmente - si legge - anche contro il Lecce darà forfait. L'obiettivo di Antonio Conte, infatti, sarebbe quello di riaverlo per il match di San Siro contro il Milan, in programma martedì 29 ottobre, nell'unico turno infrasettimanale della stagione.