Allegri e non solo: il Napoli lavora a profonda riorganizzazione dello staff medico

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Con il ritorno di Aurelio De Laurentiis dagli Stati Uniti e gli ultimi passaggi burocratici legati alla risoluzione del contratto con il Milan

Con il ritorno di Aurelio De Laurentiis dagli Stati Uniti e gli ultimi passaggi burocratici legati alla risoluzione del contratto con il Milan, si avvicina il momento dell'ufficializzazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il tecnico livornese firmerà un contratto triennale e sarà accolto da un messaggio di benvenuto del presidente azzurro. Nel frattempo prende forma anche il nuovo staff che accompagnerà Allegri nella sua avventura in azzurro. Non mancheranno le novità: alcuni collaboratori storici del tecnico non faranno infatti parte del progetto napoletano.

Allegri, cambi nello staff tecnico del Napoli

Tra le assenze più significative ci sono quelle di Claudio Filippi, storico preparatore dei portieri di Allegri e destinato alla Fiorentina, e di Bernardo Corradi, sempre più vicino alla panchina della Sampdoria. Si chiude inoltre l'esperienza al Napoli di Alejandro Rosalen Lopez, preparatore dei portieri in azzurro dal 2021. I cambiamenti, però, non riguarderanno soltanto l'area tecnica: il club starebbe infatti lavorando a una profonda riorganizzazione interna che coinvolgerà anche lo staff medico, con l'obiettivo di migliorare ulteriormente l'efficienza nella gestione e nella prevenzione degli infortuni.