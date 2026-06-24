Anguissa, doccia gelata: gli agenti hanno chiesto incontro per parlare dell'addio

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Il futuro di Frank Zambo Anguissa sembra sempre più lontano da Napoli

Il futuro di Frank Zambo Anguissa sembra sempre più lontano da Napoli. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, gli agenti del centrocampista camerunese avrebbero chiesto un incontro con il club azzurro per fare il punto sulla situazione. Finora il giocatore avrebbe respinto tutte le proposte di rinnovo avanzate dal Napoli, un segnale che alimenta le voci di una possibile separazione al termine della stagione.

Anguissa, gli agenti hanno chiesto di incontrare il Napoli

Come scrive Il Mattino, "gli agenti di Anguissa hanno chiesto di incontrare il club azzurro. Fino ad adesso hanno respinto ogni proposta di rinnovo del Napoli". Secondo il quotidiano, dietro questa posizione potrebbe esserci un'offerta importante pronta a essere presentata ad Aurelio De Laurentiis. La sensazione, infatti, è che il futuro del centrocampista sia destinato a essere lontano dall'azzurro: "la sensazione è che Anguissa andrà via".