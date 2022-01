Lotito ha tentato il 'golpe': lettera di sfiducia a Gravina a nome dei club di A

Non c’è pace dentro la Lega di serie A: Nel weekend in cui il campionato riposa, la partita più importante è quella politica. L'edizione odierna del Corriere della Sera racconta delle mosse di Claudio Lotito in questi ultimi giorni: "Sabato sera dopo le 21 dagli uffici di via Rosellini è stata inviata una lettera a due destinatari eccellenti: la sottosegretaria con delega allo Sport, Valentina Vezzali e il presidente del Coni, Giovanni Malagò. Il tema è l’adeguamento dello Statuto ai principi informatori del Coni. Serie B e Lega Pro si sono già adeguate. La A fa resistenza.

La nota, senza firme, porta in calce i nomi di tutte e 20 le società, ma non quella del presidente Paolo Dal Pino. Il testo è un atto di sfiducia a Gabriele Gravina, il presidente federale, che sulla Lega è in pressing e minaccia di commissariarla.

Ma sul famigerato documento e soprattutto sui toni usati non tutti i presidenti sono d’accordo. Almeno otto-nove i club contrari. Questione di forma e di sostanza. Volevano leggerne la versione finale e discuterne prima di inviarlo. Invece Lotito ha tentato il golpe".