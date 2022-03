Lotta Scudetto, La Stampa: gli allenatori iniziano a pensare alla differenza reti

Altalena scudetto, scrive La Stampa in riferimento alla lotta al titolo tra Milan, Napoli e Inter.

Altalena scudetto, scrive La Stampa in riferimento alla lotta al titolo tra Milan, Napoli e Inter. Tre partite, quattro punti di distanza e una differenza reti che inizia a entrare nei ragionamenti degli allenatori. L'equilibrio tra Milan, Napoli e Inter è talmente serrato da chiamare in causa i gol fatti e subiti, visto che potrebbe diventare un criterio determinante per l'assegnazione del titolo. Vale soprattutto per le prime due della classifica che sono perfettamente in parità negli scontri diretti: 1-0 del Napoli a San Siro, stesso punteggio per il Milan al Maradona.