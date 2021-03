Lozano e la stima verso Gattuso: Hirving riconoscente al tecnico per un motivo

In questo sprint finale c’è bisogno dei pezzi forti e della qualità che gli stessi riescono a garantire: uno di questi è Hirving Lozano, legato all’allenatore da un particolare feeling. Del rapporto tra il tecnico e l'esterno messicano parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Tra i due c’è grande stima, il ragazzo gli è riconoscente, perché il tecnico l’ha saputo motivare, gli ha restituito il ruolo più congeniale per le sue caratteristiche, con l’unica eccezione di impiegarlo a destra e non sulla fascia mancina, dove lì regna da anni Lorenzo Insigne.

Un piccolo dettaglio, che non ha però impedito a Lozano di dimostrare che i 50 milioni investiti due estati fa, non sono stati un flop, così come s’era pensato al termine della scorsa stagione, valutandone il rendimento. Il lavoro di Gattuso e la dedizione del giocatore sono serviti a risolvere l’enigma, a confortare Cristiano Giuntoli che ne aveva sponsorizzato l’acquisto a più riprese".