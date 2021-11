Lozano e Ospina gli ultimi a rientrare a Castel Volturno: domani saranno a disposizione

Come capita sempre quando c'è la sosta per le nazionali, gli ultimi calciatori che Luciano Spalletti riaccoglierà a Castel Volturno sono i sudamericani. Hirving Lozano e David Ospina, come riportato oggi in edicola dal Corriere del Mezzogiorno, faranno rientro in Italia soltanto nella giornata di domani e avranno appena un paio di allenamenti a disposizione prima del big match con l'Inter.