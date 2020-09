Lozano promosso dai quotidiani: "Al posto di Callejon rimanendo se stesso"

"Gattuso gli ha dato fiducia e lui ha ricambiato con una gara di grande intensità, coprendo le due fasi. Dai suoi piedi partono entrambi i gol". Così descrive la prova di Hirving Lozano l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che premia il messicano con un 6,5 in pagella.

Voto 7 per Il Corriere dello Sport: "Al posto di Callejon, rimanendo se stesso, puntando l’avversario, saltandolo, creando superiorità"

Appena 6, invece per Tuttosport: "Vivace, ispirato e rigenerato, ma allo stesso tempo senza efficacia in area di rigore".

Lozano è da 6,5 invece per 'Il Mattino' "Bastano pochi secondi per capire che verrà servito in verticale per scappare alle spalle di Pezzella. Qualche buono spunto iniziale, poi un primo tempo avaro di spunti. Il 4-2-3-1 gli mette le ali ai piedi".