Lozano, quante insufficienze: "Non è un centravanti e si vede, fa poco anche da esterno"

Non è andata bene, da centravanti per Hirving Lozano, cresciuto da esterno. D'altronde è quello il suo ruolo. Diverse insufficienze nelle pagelle.

GAZZETTA 5.5 - "Leggero da centravanti, un po' meglio a destra".

CORRIERE DELLO SPORT 5.5 - "Non è un centravanti e dopo 20' se ne va a destra. Dove rimane marginale. Però quell'esterno è di spessore".

TUTTONAPOLI 5.5 - "Il voto è la media tra il brutto primo tempo, non entrando mai in partita da falso centravanti, ed il discreto secondo tempo, tagliando bene il campo dall'esterno e puntando la porta per il tiro o l'assist. Bocciato in definitiva però da falso nove".