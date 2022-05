Lozano vola in Messico per operarsi: il motivo per cui è partito prima della fine del campionato

La stagione di Lozano si è conclusa con qualche giorno e una partita d'anticipo rispetto al termine del campionato

La stagione di Lozano si è conclusa con qualche giorno e una partita d'anticipo rispetto al termine del campionato: il Chucky è volato in Messico per sottoporsi a un intervento chirurgico alla spalla destra, dopo la lussazione rimediata il 3 febbraio con la Nazionale. Hirving, come scrive il Corriere dello Sport, ha stretto i denti e provato la missione scudetto insieme con i compagni, ma alla luce della qualificazione Champions e del terzo posto ha deciso di saltare d'accordo con il club azzurro la trasferta in programma a La Spezia così da recuperare almeno una settimana sui tempi di recupero.