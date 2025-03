Lukaku a un passo dalla storia: col Milan un gol può valere doppio

vedi letture

Un gol per un record, per un grande traguardo. Una rete che Romelu Lukaku spera di poter realizzare già domenica al Maradona in occasione della sfida al Milan. Ne parla il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

"Grande serata con il Belgio, grandi speranze scudetto, grandi numeri per lui. Romelu Lukaku, ladies and gentlemen: in virtù della doppietta realizzata domenica a Genk nel bis contro l'Ucraina ha toccato quota 399 gol in carriera, calcolando il carnet con la nazionale e le squadre di club in tutte le competizioni. Il traguardo delle 400 reti, dunque, è a un passo. Letteralmente. Un graffio appena, un colpo che avrà l'occasione di mettere a segno molto presto, questione di giorni. A cominciare dalla partita in programma domenica contro il Milan al Maradona".