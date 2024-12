Lukaku, da Torino si è capito che il vero problema non è più fisico

Focus attacco con le difficoltà evidenti del reparto e in modo particolare di Romelu Lukaku. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola.

"Domenica la squadra ha concluso senza gol e con un solo tiro nello specchio della porta al 3’, di McTominay. Lukaku, il centravanti, non ha mai tirato nei 92 minuti in cui è rimasto in campo e in totale ha toccato 15 palloni: quasi tutte sponde, per altro di buona qualità, e per il resto è stato isolamento spalle alla porta e poco movimento. L’impatto di Romelu deve migliorare, su questo non c’è dubbio, ma sin dalla trasferta a Torino è parso chiaro che non si tratta più di una questione fisica e che la condizione atletica è migliorata; e se è vero che delle sue famose progressioni in campo aperto c’è stata appena una mezza traccia con il Lecce, lo è altrettanto che va sostenuto, accompagnato e servito meglio soprattutto con i cross".

