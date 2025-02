Lukaku deludente, quante bocciature dai giornali: "Completamente fuori partita"

Non è serata per il Napoli, non è serata per il suo centravanti. Lukaku delude, si vede poco, non punge. Voti bassi in pagella. Anzi, basso. Per molti è da 5.

Voto 5 per La Gazzetta dello Sport: "Completamente fuori partita: zero spunti o sponde. Stritolatoo dalla morsa Bijol-Solet, si fa costantemente anticipare".

Voto 5 per il Corriere dello Sport: "Chiuso nella morsa dei centrali di Runjaic, evade poche volte dalle marcature. Esce un minuto dopo aver sfiorato il gol: Solet lo mura".

Voto 5 per Tuttonapoli: "Pochi palloni giocabili ma anche poca vivacità . Esce quando probabilmente la partita aveva più bisogno di lui".