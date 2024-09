Lukaku e Neres scalpitano: si sono allenati intensamente con un preciso obiettivo

Da oggi e per i prossimi giorni pian piano i nazionali rientreranno dai rispettivi impegni. Uno dopo l’altro, tutti a Castel Volturno per la gioia di Conte. Con gli ultimi arrivati che scalpitano. Lukaku, ad esempio, si è allenato intensamente in questi giorni - come Neres - alla ricerca della miglior condizione fisica.

Lo ha fatto anche da solo per due giorni dopo il Parma. Ha voglia di ritrovare quanto prima il ritmo partita. Contro il Cagliari si prenota per una maglia dal primo minuto. Parola al campo, domani si riparte. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.