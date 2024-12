Lukaku, fischi dal Maradona al cambio: cosa ha fatto a fine partita

"Romelu Lukaku esce al novantesimo, dalle tribune si sentono diversi fischi, è il sipario sulla sua notte complicata". Lo scrive il Corriere dello Sport analizzando la sua gara contro la Lazio. Appena quindici tocchi, nessun tiro in porta, poco assistito dalla squadra.

"Lavora per gli altri ma non riceve adeguata assistenza il numero 11 del Napoli. Deve arrendersi quando lascia il campo a Simeone nel primo minuto di recupero. A fine partita si unisce al resto dei compagni per il classico giro di campo. Applausi ai tifosi, Lukaku li ringrazia per il sostegno. Avrebbe voluto deciderla come contro la Roma due settimane fa. Era stato suo il gol da tre punti. Contro la Lazio non ci sono stati i presupposti".