Lukaku-Milan, Gazzetta: "Affare potrebbe farsi a titolo definitivo, ma Napoli c'è"

Romelu Lukaku è diventato da qualche giorno una idea del calciomercato del Milan per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Fonseca dopo l'addio di Olivier Giroud, volato negli Stati Uniti. Secondo quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport i rossoneri sono al lavoro per cercare di trovare la soluzione migliore con il Chelsea.

La novità da registrare riguarderebbe la formula del possibile affare. Secondo quanto scrive la rosea l’affare potrebbe andare in porto non solo con la formula del prestito, ma si potrebbe anche cercare di imbastire un’operazione a titolo definitivo tra i 25 e i 30 milioni di euro. Come ricorda il quotidiano, sullo sfondo occhio sempre alla minaccia Napoli.