Lukaku quando vede le neopromosse si scatena: c'è un dato clamoroso

vedi letture

Neres a destra, Lukaku in mezzo, Kvaratskhelia a sinistra. Per la cronaca, Kvaratskhelia è partito dalla panchina otto giorni fa a Marassi: è rientrato tra i disponibili dopo aver saltato la trasferta a Udine per un infortunio al ginocchio destro, ma a cominciare dall’inizio è toccato a Neres. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Oggi, insomma, dovrebbe passare alla storia come la giornata degli inediti: David e Kvara titolari ai fianchi di Lukaku. Abbinamento di esterni nuovo di zecca, tridente nuovissimo. È tradizione, invece, il rendimento di Romelu contro un certo tipo di avversari: ha preso parte a 8 gol nelle ultime 7 partite in Serie A contro avversarie neopromosse (6 reti e 2 assist).