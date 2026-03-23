Lukaku, si fa forte il richiamo di casa. Il Mattino: "Non si sa quando, ma tornerà in Belgio"

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Romelu Lukaku e un futuro tutto da decifrare. A fare il punto sulla situazione dell’attaccante belga è Il Mattino, che in un approfondimento racconta il legame ancora fortissimo tra il centravanti del Napoli e la sua terra, lasciando aperti scenari che potrebbero diventare concreti più avanti.

Secondo il quotidiano, subito dopo il fischio finale di Cagliari, Lukaku sarebbe rientrato in Belgio, dove ha seguito da vicino l’allenamento del figlio Romeo, nato nel 2019. Un passaggio che, come sottolinea Il Mattino, conferma quanto il richiamo di casa continui ad avere un peso importante nella vita del numero 9 azzurro. Nel pezzo si legge infatti che “Lukaku ha fatto ritorno a casa. In Belgio” e che si è goduto “dal vivo l’allenamento di Romeo”, all’interno di un contesto familiare che per lui resta centrale.

Lukaku ed il richiamo di casa

Il Mattino insiste proprio su questo aspetto, spiegando che “un legame che lo riporta anche a papà Roger” e che, proprio per questo motivo, non sarebbe da escludere un ritorno alle origini. Il quotidiano scrive infatti che “Big Rom non ha mai escluso la possibilità di tornare a vestire la maglia del club belga con cui aveva cominciato ancora una volta”, ipotizzando così una chiusura di carriera nel segno del ritorno a casa.

Al momento, però, si tratta soltanto di una prospettiva futura. Lo stesso giornale precisa che “non è ancora chiaro quando accadrà, ma accadrà”, lasciando intendere come l’idea di un ritorno in Belgio sia più una questione di tempi che di volontà.