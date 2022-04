Maledetti finali: con 5 punti in più Napoli già in Champions e con scudetto possibile

Il Napoli con cinque punti in più avrebbe la certezza aritmetica della qualificazione alla prossima Champions League

Il Napoli con cinque punti in più avrebbe la certezza aritmetica della qualificazione alla prossima Champions League e soprattutto sarebbe ancora in corsa per lo scudetto. Gli azzurri, difendendo i successi che stavano portando a casa contro Roma ed Empoli, sarebbero a 72 punti, in compagnia dell’Inter che domani affronta recupera la gara contro il Bologna, e a -2 dal Milan capolista. Nello spogliatoio ci sarebbe un clima completamente diverso. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.