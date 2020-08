Mancato rispetto norme anti-Covid, battaglia legale tra Napoli e Roma: Giuntoli a rischio sanzione

Il Napoli ha presentato un esposto contro la Roma per presunte violazioni del protocollo anti-Covid nel match del San Paolo e la battaglia legale va avanti. Nei giorni scorsi è stata esibita una memoria difensiva firmata dal team manager Gombar (una dettagliata ricostruzione dei fatti in cui si specifica che allo stadio non c'era alcuna panchina aggiuntiva per rispettare il distanziamento), che ha portato la Procura Federale ad aprime un procedimento sul club azzurro.

GIUNTOLI A RISCHIO - Cristiano Giuntoli sarebbe arrivato addirittura ad insiultare il team manager e il responsabile della comunicazioni giallorossi nel pre-partita e adesso rischierebbe una sanzione. Sarà ascoltato anche l'arbitro Gianluca Rocchi, la battaglia legale va avanti. A riportarlo è Il Tempo.