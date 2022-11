Mancini bocciato dai quotidiani: "Sconfitta triste e centrocampo inesistente"

Mentre il mondo aveva da poco finito di celebrare l'inizio del Mondiale in Qatar, l'Italia in amichevole è stata sconfitta nettamente dall'Austria

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Mentre il mondo aveva da poco finito di celebrare l'inizio del Mondiale in Qatar, l'Italia in amichevole è stata sconfitta nettamente dall'Austria, ricordandoci ancora una volta perché gli azzurri non parteciperanno alla Coppa del Mondo per la seconda edizione consecutiva. Le pagelle di Mancini sono insufficienti dopo il 2-0 subito in trasferta. Per la Gazzetta dello Sport la squadra sembra un'altra rispetto a quella vista contro l'Albania mercoledì scorso con "il centrocampo che soffre troppo, idem la difesa". Il Corriere dello Sport invece non usa giri di parole: "Giorno triste, partita triste, sconfitta triste. Anno triste. L'unica consolazione: a Vienna è finito il 2022 azzurro". Secondo Tuttosport "non è riuscito neanche lui a tenere la carica giusta". Infine la valutazione di TMW: "Forza il 3-4-3 dopo i primi scricchiolii nella ripresa di Tirana e questa volta l'Italia non regge l'impatto. Imbarazzante la differenza in mezzo al campo, con Verratti e Barella in balia degli avversari. Corregge il tiro nella ripresa ma è ormai troppo tardi".