"Manda un altro messaggio a Spalletti": le pagelle di Ostigard sui quotidiani

Voto più alto dal Corriere dello Sport che scrive: "Un gomito in fuorigioco. Una partita che però resta ottima fino all'ultimo anticipo su Salah".





TuttoNapoli.net

Prestazione positivia di Leo Ostigard nella notte di Anfield contro il Liverpool. L'ex Genoa è sufficiente per tutti i quotidiani e non solo. Per TMW "ha tempo di intervento, stacco aereo, ma anche personalità. Proprio come il Napoli di Spalletti impone, non getta mai via il pallone": 6,5. Stesso voto anche per La Gazzetta dello Sport che parla di "importante esperienza per il norvegese", così come per Il Mattino che pone l'accento sulla sua capacità di "farsi rispettare sempre nel gioco aereo" e Tuttosport che recita: "Manda un altro messaggio al suo allenatore". Voto più alto dal Corriere dello Sport che scrive: "Un gomito in fuorigioco. Una partita che però resta ottima fino all'ultimo anticipo su Salah".

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6,5

Il Mattino: 6,5

Tuttonapoli: 7