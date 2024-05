Manna, il racconto del primo giorno: riunione fiume con Chiavelli

Primo giorno al Napoli per Giovanna Manna, nuovo diesse azzurro. Lo racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

Primo giorno al Napoli per Giovanna Manna, nuovo diesse azzurro. Lo racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Per Manna è una specie di ritorno alle origini, considerando che è nato e cresciuto a Vallo della Lucania, nel Cilento. E saranno onori ma tanti oneri: De Laurentiis gli ha affidato la direzione e la regia della rifondazione che partirà con l’arrivo del tecnico e culminerà nella campagna acquisti. Una delle più complesse dell’era di Aurelio.

Ieri, dicevamo, il ds ha inaugurato anche i colloqui con i giocatori, faccia a faccia, così da gettare le basi del ponte tra squadra e società. Uno solido che dovrà sostituire quello tibetano di questa stagione (tra i motivi del fallimento): chiarezza e rispetto dei ruoli e delle aree di competenza. Poi, riunioni fiume con Chiavelli e gli altri dirigenti, pranzo e via. Di nuovo a Napoli, in centro. Cena e hotel con vista sul Golfo, il solito affacciato su Chiaia: avrà tempo di scoprire tutto, Manna. Per il momento, un altro po’ di lavoro e via: la sua presenza al Maradona per la partita contro il Lecce non è certa, ma poco importa. Quelli, per lui, saranno i giorni dell’allenatore. Finale di partita".