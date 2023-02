"Manny tuttofare": tripudio nelle pagelle per Anguissa

Il secondo tempo del centrocampista camerunese è da mostrare in tutte le scuole calcio per intensità, qualità e dinamismo

TuttoNapoli.net

Due anni dopo, ancora ci chiediamo come abbia fatto il Fulham a retrocedere nonostante in squadra ci fosse André-Frank Zambo Anguissa. Il secondo tempo del centrocampista camerunese è da mostrare in tutte le scuole calcio per intensità, qualità e dinamismo. "Nella ripresa giganteggia, vincendo tutti i duelli con uno strapotere imbarazzante e rifinisce anche le migliori azioni offensive", sottolinea TuttoNapoli, mentre Il Mattino scomoda "Manny tuttofare", personaggio di un cartone animato molto amato dai bambini: legna e muscoli ma anche pacchetto eleganza fatto di dribbling, verticalizzazioni e passaggi illuminanti. Un tornado in mezzo al campo, provoca anche l'espulsione di Kolo Muani e sfiora il gol che avrebbe chiuso definitivamente i conti.

Tuttomercatoweb.com: 6,5

TuttoNapoli.net: 8