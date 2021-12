Manolas non gioca da un mese e mezzo: ora Spalletti deve riportarlo in condizione

Senza Kalidou Koulibaly al Napoli servirà eccome Kostas Manolas. Per ora non è in condizione, ma dovrà ritrovarla presto perché sarà chiamato a scendere in campo sicuramente. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno: "In difesa il Napoli è in difficoltà, Manolas non gioca dallo scorso 21 ottobre, quando si fermò per infortunio contro il Legia Varsavia. Gli spifferi di un nuovo tentativo dell’Olympiakos a gennaio non si sono mai esauriti. È probabile che toccherà a Juan Jesus sostituire Koulibaly mentre Spalletti lavorerà per riportare Manolas in condizione, al centro gli uomini sono contati".